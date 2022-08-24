УЕФА высказался о крымских клубах, Карпин прокомментировал уход Федуна. Главное к утру

В УЕФА оценили возможность включения команд из Крыма в ФНЛ, главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака», РФС опубликовал расписание игр группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».



1. В УЕФА отреагировали на создание рабочей группы по вопросу включения крымских клубов в ФНЛ.

2. Карпин: для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола.

3. Стал известен календарь Пути РПЛ в Кубке России.

4. Макгрегор прокомментировал реакцию дочери Усмана на его нокаут в бою с Эдвардсом.

5. «Матч ТВ» не покажет игры украинских команд в еврокубках.

6. Александр Зверев впервые прокомментировал отказ от участия в US Open — 2022.

7. Представитель Дзюбы рассказал о командах, которые интересовались игроком.

8. «Заплатите мне или придержите простофилю». Тайсон Фьюри назвал желаемый гонорар за Усика.

9. Макинрой: не знаю, что произошло с Медведевым. Может, на него влияет ситуация на Украине.

10. Мать 14-летнего фаната, чей телефон разбил Роналду, рассказала о пугающем звонке от игрока.