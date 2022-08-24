Алисон Бекер признался, что оппоненты «Ливерпуля» научились играть с красными

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер считает, что команды разобрались, как играть с красными после неудачного начала сезона серебряных призёров сезона-2021/2022 АПЛ.

«Команды, когда они играют против нас, они знают, как мы играем, и они пытаются использовать это, и они пытаются использовать это против нас. Это то, что в большинстве случаев работает на нас, но иногда нас наказывают за это, и в игре с «Манчестер Юнайтед» именно это и произошло.

Иногда мы должны быть более совершенными в игре. Это тяжело сделать, но как команда, будучи вместе, мы можем это сделать и можем совершенствоваться. Мы просто должны продолжать усердно работать в нашей игре во всех компонентах и защищаться с мячом»», — цитирует Алисона Бекера официальный сайт красных.

Напомним, серебряный призёр прошлого сезона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» стартовал в новом розыгрыше без побед. В двух стартовых турах команда сыграла вничью с «Фулхэмом» на выезде (2:2) и «Кристал Пэлас» дома (1:1), после чего в 3-м туре уступила «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счётом 1:2. Единственный гол у «Ливерпуля» на 81-й минуте забил Мохамед Салах.

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