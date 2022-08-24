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Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей Кубка России

Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей Кубка России
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Болельщики «Спартака» и «Фратрии» объявили о бойкоте матчей Фонбет Кубка России по футболу из-за Fan ID. Об этом фанаты сообщают на своей официальной странице.

«СТАДИОН НЕ ТЮРЬМА! ФУТБОЛ ДЛЯ ФАНАТОВ!» — говорится в заявлении «Фратрии».

Напомним, ранее появилась информация, что для посещения матчей Фонбет Кубка России по футболу не будет требоваться паспорт болельщика. Это правило распространяется на все игры, кроме финала турнира, который, по предварительным данным, должен состояться на стадионе «Лужники». Точная информация о месте проведения заключительного матча появится позже.

Действующим обладателем трофея Кубка России является московский «Спартак». В финале команда обыграла столичное «Динамо» со счётом 2:1.

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