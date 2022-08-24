Стали известны итоги голосования по итогам 6-го тура РПЛ

Стали известны итоги голосования болельщиков по итогам 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которое «Чемпионат» проводил в своём официальном телеграм-канале.
Героем тура был признан голкипер «Сочи» Денис Адамов. Вратарь сумел по ходу встречи отразить два 11-метровых удара – сначала от нападающего Николая Комличенко, а затем от полузащитника Даниила Уткина. Антигероем болельщики выбрали футболиста московского «Спартака» Наиля Умярова, чья ошибка привела к голу в ворота красно-белых. Самым зрелищным матчем тура была признана игра «Ростова» и «Сочи», которая завершилась со счётом 2:2.
Напомним, лидером чемпионата является «Зенит», который имеет в активе 14 очков после шести матчей. На двух следующих строчках расположились московские «Спартак» и ЦСКА, у обеих команд по 13 набранных очков.
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