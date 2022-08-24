Тен Хаг разделил наказание вместе с игроками «МЮ» после поражения от «Брентфорда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Брентфорда» заставил игроков прийти на следующий после матча день и бежать 13,8 км – расстояние, на которое игроки лондонской команды перебежали его подопечных. Однако вместе с футболистами наказание разделил и сам наставник «красных дьяволов», сообщают журналисты Mirror.



По сведениям источников, поначалу футболисты «Манчестер Юнайтед» были возмущены наказанием голландского специалиста, особенно его условиями – на следующий день после матча и при температуре воздуха 33°C. Но негодование игроков быстро прекратилось, когда тен Хаг стал бежать вместе с игроками, показав, что принимает на себя часть вины за разгромное поражение со счётом 4:0.



Стоит отметить, что через неделю «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» со счётом 2:1. В этом мачте тен Хаг оставил на скамейке португальского форварда Криштиану Роналду, который вышел лишь под конец игры, и английского защитника Гарри Магуайра, который остался неиспользованной заменой.

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