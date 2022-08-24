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Стало известно, как тен Хаг мотивировал игроков «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»

Стало известно, как тен Хаг мотивировал игроков «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»
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Стало известно, как главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг мотивировал своих подопечных перед матчем с «Ливерпулем» на «Олд Траффорд». Как сообщают журналисты британского издания Mirror, нидерландский специалист распечатал цитаты экспертов, содержащие в себе критику «красных дьяволов», и развесил их в тренировочном комплексе и в раздевалке английского клуба.

По сведениям журналистов, тен Хаг также расклеил повсюду статистические данные, включая точность передач, процент выносов, количество возврата мячей и прочую информацию, чтобы показать, насколько футболисты «Манчестер Юнайтед» отстают от своих соперников. Мотивация для игроков сработала, и в понедельник, 22 августа, «красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» сумел подняться с последнего места турнирной таблицы на 14-ю позицию, опередив идущий на 16-м месте «Ливерпуль». В следующем туре соперником манкунианцев станет «Саутгемптон», матч пройдёт в субботу, 27 августа.

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