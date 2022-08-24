Рио Фердинанд оценил игру защитника «МЮ» Мартинеса в матче с «Ливерпулем»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высоко оценил выступление нового защитника «красных дьяволов» Лисандро Мартинеса в матче с «Ливерпулем».



«На протяжении всей игры Мартинес хорошо опекал соперников, вступал с ними в контакт, доставлял неудобства, в нём есть немного от Габриэля Хайнце, но это не так очевидно. Мне очень понравилось, как он смотрелся в матче.



Но в какой-то момент он может оказаться один и стать мишенью для команд с нападающими, и тогда ему придётся что-то придумать. Если он сможет выступать на том же уровне, что и прошлой ночью, каким же большим, большим, большим подписанием может стать это приобретение», — сказал Фердинанд в своём подкасте FIVE.

Напомним, 24-летний Мартинес перешёл в английскую команду из амстердамского «Аякса» за € 57,37 млн в конце июля 2022 года. В двух матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) аргентинец провёл на поле 135 минут, не отметившись результативными действиями. Рост Лисандро Мартинеса составляет 175 см.

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