Рио Фердинанд оценил игру защитника «МЮ» Мартинеса в матче с «Ливерпулем»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высоко оценил выступление нового защитника «красных дьяволов» Лисандро Мартинеса в матче с «Ливерпулем».
«На протяжении всей игры Мартинес хорошо опекал соперников, вступал с ними в контакт, доставлял неудобства, в нём есть немного от Габриэля Хайнце, но это не так очевидно. Мне очень понравилось, как он смотрелся в матче.
Но в какой-то момент он может оказаться один и стать мишенью для команд с нападающими, и тогда ему придётся что-то придумать. Если он сможет выступать на том же уровне, что и прошлой ночью, каким же большим, большим, большим подписанием может стать это приобретение», — сказал Фердинанд в своём подкасте FIVE.
Напомним, 24-летний Мартинес перешёл в английскую команду из амстердамского «Аякса» за € 57,37 млн в конце июля 2022 года. В двух матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) аргентинец провёл на поле 135 минут, не отметившись результативными действиями. Рост Лисандро Мартинеса составляет 175 см.
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»
- 24 августа 2022
-
13:56
-
13:55
-
13:41
-
13:31
-
13:20
-
13:12
-
13:05
-
12:54
-
12:51
-
12:47
-
12:21
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:38
-
11:31
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:35
-
10:33
-
10:10
-
09:51
-
09:48
-
09:32
-
09:23
-
09:15
-
09:08
-
08:49
-
08:30
-
07:28
-
06:39
-
06:11