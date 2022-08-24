Диогу Жота: не верил, что смогу попасть в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о ранних этапах карьеры и признался, что не мог поверить в возможность перехода в «Ливерпуль».
«Когда мне было 16 лет, я играл за «Гондомар». Приходилось платить ежемесячно, чтобы иметь возможность играть. Платил не я, а мои родители. В Португалии дела обстоят иначе, чем в Англии. Только когда перешёл в «Пасуш», я начал получать какие-то деньги.
Я всегда стремился к большему. В юности я не играл за большие команды. Несколько моих товарищей перешли в «Порту» и «Бенфику». А я считался неплохим игроком, но никогда не был лучшим. Когда появилась возможность проявить себя, я ею воспользовался. Думаю, когда ты молод, ты всегда полон надежд и веры в успех. Но я, наверное, не верил, что смогу попасть в «Ливерпуль». Пришлось принимать этот факт день за днём», — приводит слова Жоты Sky Sports.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
- 24 августа 2022
-
13:56
-
13:55
-
13:41
-
13:31
-
13:20
-
13:12
-
13:05
-
12:54
-
12:51
-
12:47
-
12:21
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:38
-
11:31
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:35
-
10:33
-
10:10
-
09:51
-
09:48
-
09:32
-
09:23
-
09:15
-
09:08
-
08:49
-
08:30
-
07:28
-
06:39
-
06:11