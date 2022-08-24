Диогу Жота: не верил, что смогу попасть в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал о ранних этапах карьеры и признался, что не мог поверить в возможность перехода в «Ливерпуль».



«Когда мне было 16 лет, я играл за «Гондомар». Приходилось платить ежемесячно, чтобы иметь возможность играть. Платил не я, а мои родители. В Португалии дела обстоят иначе, чем в Англии. Только когда перешёл в «Пасуш», я начал получать какие-то деньги.



Я всегда стремился к большему. В юности я не играл за большие команды. Несколько моих товарищей перешли в «Порту» и «Бенфику». А я считался неплохим игроком, но никогда не был лучшим. Когда появилась возможность проявить себя, я ею воспользовался. Думаю, когда ты молод, ты всегда полон надежд и веры в успех. Но я, наверное, не верил, что смогу попасть в «Ливерпуль». Пришлось принимать этот факт день за днём», — приводит слова Жоты Sky Sports.

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