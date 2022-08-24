«Спартак» ведёт переговоры с форвардом «Ланса» Ганаго
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Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго может стать игроком московского «Спартака», сообщает La Voix du Nord.
По информации источника, 23-летний камерунский футболист ведёт переговоры с представителями российского клуба, стороны обсуждают финансовые условия контракта. Отмечается, что переход в «Спартак» не является приоритетным вариантом для Ганаго. Футболист намерен проявить себя в «Лансе» и добиться с клубом больших успехов. Также в услугах нападающего заинтересованы «Галатасарай» и «Олимпиакос».
Ганаго выступает за «Ланс» с 2019 года. В нынешнем сезоне камерунский футболист принял участие в трёх матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2019 года Ганаго вызывается в сборную Камеруна.
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