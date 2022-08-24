Камоцци: надеюсь, в «Спартак» придут люди с такой же страстью, как у Салиховой и Федуна
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил надежду, что в московский клуб придут люди, приверженные красно-белым.
«Я уверен, будет трудно найти людей, которые любят «Спартак» так, как Зарема Салихова и Леонид Федун. Надеюсь, рано или поздно в «Спартак» придут люди с такой же страстью и приверженностью к клубу, как у Салиховой и Федуна», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее стало известно, что Федун покинул пост президента «Спартака». Под руководством Леонида Федуна «Спартак» выигрывал три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2021/2022 красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в чемпионате страны.
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