«Тоттенхэм» нацелился на игрока «Челси» Хакима Зиеша

Лондонский «Тоттенхэм» нацелился на атакующего полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Как сообщает издание AD, представители «шпор» обсудят с синими переход марокканского футболиста уже на этой неделе.



Основной причиной, почему главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте решил подписать Зиеша, является провал в переговорах об аренде футболиста «Ромы» Николо Дзаньолы, так как наставник «волков» Жозе Моуринью лично заблокировал переезд итальянца на Туманный Альбион.



Напомним, ранее появлялась информация, что Хаким Зиеш может вернуться в нидерландский «Аякс», за который выступал до перехода в «Челси». За четыре сезона в Эредивизи марокканский игрок забил 38 голов и отдал 51 результативную передачу.

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