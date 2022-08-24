«Андорра» Пике нацелилась на 19-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед»

«Андорра», владельцем которой является защитник «Барселоны» Жерар Пике, заинтересована в переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Ханнибала Межбри, сообщает L'Equipe.
По информации источника, руководство клуба рассчитывает арендовать 19-летнего футболиста с опцией выкупа контракта за € 25 млн.
Напомним, Межбри выступал за молодёжные команды «Парижа» и «Монако», после чего в 2019 году попал в систему «Манчестер Юнайтед». В основном составе «красных дьяволов» тунисский футболист дебютировал в мае 2021 года. С прошлого года Межбри вызывается в национальную команду Туниса.
«Андорра» в двух матчах набрала три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Сегунды сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Гранада» (6).
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