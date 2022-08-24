Кечинов — о Ганаго: если Николсон уйдёт, «Спартаку» обязательно нужен форвард

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго в московский клуб.
«Это из-за того, что ведутся разговоры о желании Николсона уйти из «Спартака». Были разговоры, что Шамар хочет перейти в «Нант». Наверное, после этого «Спартак» начал какие-то предварительные разговоры с этим нападающим из «Ланса» — это правильно.
Если Шамар уйдёт, то из опытных нападающих останется только Соболев. Если Николсон уйдёт, то нападающий обязательно нужен», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее появилась информация, что Ганаго ведёт переговоры со «Спартаком». Форвард выступает за «Ланс» с 2019 года. В нынешнем сезоне камерунский футболист принял участие в трёх матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями.
- 24 августа 2022
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:40
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
13:56
-
13:55
-
13:41
-
13:31
-
13:20
-
13:12
-
13:05
-
12:54
-
12:51
-
12:47
-
12:21
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:38
-
11:31
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:35
-
10:33
-
10:10
-
09:51