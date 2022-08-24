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Кечинов — о Ганаго: если Николсон уйдёт, «Спартаку» обязательно нужен форвард

Кечинов — о Ганаго: если Николсон уйдёт, «Спартаку» обязательно нужен форвард
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго в московский клуб.

«Это из-за того, что ведутся разговоры о желании Николсона уйти из «Спартака». Были разговоры, что Шамар хочет перейти в «Нант». Наверное, после этого «Спартак» начал какие-то предварительные разговоры с этим нападающим из «Ланса» — это правильно.

Если Шамар уйдёт, то из опытных нападающих останется только Соболев. Если Николсон уйдёт, то нападающий обязательно нужен», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что Ганаго ведёт переговоры со «Спартаком». Форвард выступает за «Ланс» с 2019 года. В нынешнем сезоне камерунский футболист принял участие в трёх матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями.

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