Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов предположил, что Николсон уже сообщил «Спартаку» о желании уйти

Баженов предположил, что Николсон уже сообщил «Спартаку» о желании уйти
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном переходе нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго в стан красно-белых и уходе форварда Шамара Николсона из московского клуба.

«Такое ощущение, что Ганаго замена Николсону. Это логично — если Шамар покинет «Спартак», то на его место нужен новый нападающий. Может быть, внутри клуба договорились. Переходы не за один день делаются. Может, Шамар предупредил клуб, что хочет уйти, и дал время на поиск замены. «Спартак», наверное, стал искать какие-то варианты.

Если Шамар останется, то трое нападающих перебор? Нужен определённый баланс. Для конкуренции это может помешать, если на одну позицию больше игроков, чем на самом деле нужно. Три нападающих имеет место быть. Тут история такая, что если Шамар уйдёт, то Ганаго очень пригодится», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Кечинов — о Ганаго: если Николсон уйдёт, «Спартаку» обязательно нужен форвард
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022