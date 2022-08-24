Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агентство сербского полузащитника Чирковича подтвердило переход игрока в «Крылья Советов»

Агентство сербского полузащитника Чирковича подтвердило переход игрока в «Крылья Советов»
Комментарии

В агентстве KCIRAMANAGEMENT, представляющем интересы сербского полузащитника клуба «Вождовац» Александара Чирковича, сообщили, что игрок близок к заключению контракта с самарскими «Крыльями Советов».

«Это правда. Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов», — заявили в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.

Ранее Metaratings сообщал, согласно которой Чиркович может продолжить карьеру в российском клубе. В прошлом сезоне футболист принял участие в 16 матчах за «Вождовац» во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Самарские «Крылья Советов» в шести матчах набрали шесть очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Новость по теме
Корниленко: «Крыльям» нужны две позиции для усиления. Не хотим брать много футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022