Агентство сербского полузащитника Чирковича подтвердило переход игрока в «Крылья Советов»

В агентстве KCIRAMANAGEMENT, представляющем интересы сербского полузащитника клуба «Вождовац» Александара Чирковича, сообщили, что игрок близок к заключению контракта с самарскими «Крыльями Советов».

«Это правда. Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов», — заявили в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.

Ранее Metaratings сообщал, согласно которой Чиркович может продолжить карьеру в российском клубе. В прошлом сезоне футболист принял участие в 16 матчах за «Вождовац» во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Самарские «Крылья Советов» в шести матчах набрали шесть очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.