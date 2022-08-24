Мостовой: ну и что, что Соболев железный основной? Ещё один форвард «Спартаку» не помешает

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго в московский «Спартак».

«Думаю, что не помешает новый нападающий с учётом того, что ходят разговоры о желании Шамара уйти из «Спартака». Наверняка с этим что-то связано. Так что новый нападающий пригодится команде. Никакой роли не играет, что Соболев является железным игроком основы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что московский «Спартак» ведёт переговоры о трансфере Ганаго, а также обсуждает с самим футболистом условия личного контракта. Кроме красно-белых, в услугах нападающего заинтересованы «Галатасарай» и «Олимпиакос».

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