Мостовой: ну и что, что Соболев железный основной? Ещё один форвард «Спартаку» не помешает

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго в московский «Спартак».
«Думаю, что не помешает новый нападающий с учётом того, что ходят разговоры о желании Шамара уйти из «Спартака». Наверняка с этим что-то связано. Так что новый нападающий пригодится команде. Никакой роли не играет, что Соболев является железным игроком основы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее появилась информация, что московский «Спартак» ведёт переговоры о трансфере Ганаго, а также обсуждает с самим футболистом условия личного контракта. Кроме красно-белых, в услугах нападающего заинтересованы «Галатасарай» и «Олимпиакос».
Обзор 6-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #15
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