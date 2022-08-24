Юрий Сёмин: ЦСКА играет интересно. Все победы клуба заслуженные и закономерные

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин поделился мнением о выступлениях ЦСКА на старте нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги, а также высказался о работе наставника армейцев Владимира Федотова.



«ЦСКА сейчас играет интересно. Много побед, и они все заслуженные, закономерные. Мне кажется, Федотов быстро адаптировался к ЦСКА. На футбольном поле его работа видна с положительной стороны. Ему не нужны советы. Он разбирается в реалиях, которые существуют. Хороший специалист», — сказал Сёмин в интервью пресс-службе ЦСКА.



Московский ЦСКА в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (14).