«Хотел прийти и ругаться». Речь Федотова в раздевалке после матча ЦСКА — «Ахмат»

Пресс-служба ЦСКА показала речь главного тренера клуба Владимира Федотова в раздевалке после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:2).
«Эмоции такие были, хотел прийти и ругаться. Хорошо, тут много солидных людей, это вас спасло. Для зрителей, конечно, великолепный матч, но нельзя позволять себе терять контроль над игрой. Но так получается: один встаёт и всё, начинается развал. Но вы молодцы в том плане, что нашлись мужские нотки, характер и всё в этом духе, и реализовали те многочисленные шансы, которые у нас были. Я вас поздравляю», — сказал Федотов футболистам.
Московский ЦСКА в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (14).
- 24 августа 2022
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