Федотов — о матче ЦСКА — «Ахмат»: сезон камбэков пошёл

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил командные действия армейцев в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:2).



«Сезон камбэков, видимо, пошёл. С первого раза ничего не делается. Мы учимся на своих ошибках. Сбросили, пропустили, не доиграли первый тайм. Во втором всё поменялось. Даёшь сопернику шанс – он этим благополучно пользуется.



Чалов, Набабкин? Все были хороши, мы никогда не выделяем кого-то. Это команда, где каждый может принесли пользу», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.



Московский ЦСКА в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (14).