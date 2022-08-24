Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федотов — о матче ЦСКА — «Ахмат»: сезон камбэков пошёл

Федотов — о матче ЦСКА — «Ахмат»: сезон камбэков пошёл
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил командные действия армейцев в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:2).

«Сезон камбэков, видимо, пошёл. С первого раза ничего не делается. Мы учимся на своих ошибках. Сбросили, пропустили, не доиграли первый тайм. Во втором всё поменялось. Даёшь сопернику шанс – он этим благополучно пользуется.

Чалов, Набабкин? Все были хороши, мы никогда не выделяем кого-то. Это команда, где каждый может принесли пользу», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Московский ЦСКА в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (14).

Новость по теме
«Хотел прийти и ругаться». Речь Федотова в раздевалке после матча ЦСКА — «Ахмат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022