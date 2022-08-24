Федотов — о матче ЦСКА — «Ахмат»: сезон камбэков пошёл
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил командные действия армейцев в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:2).
«Сезон камбэков, видимо, пошёл. С первого раза ничего не делается. Мы учимся на своих ошибках. Сбросили, пропустили, не доиграли первый тайм. Во втором всё поменялось. Даёшь сопернику шанс – он этим благополучно пользуется.
Чалов, Набабкин? Все были хороши, мы никогда не выделяем кого-то. Это команда, где каждый может принесли пользу», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.
Московский ЦСКА в шести матчах набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (14).
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