Принято решение о создании Лиги Содружества

Сегодня, 24 августа, на форуме «Содружество», который проходит в Евпатории, было объявлено о создании Лиги Содружества. В это объединение войдут команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Республики Крым и города Севастополь, сообщает Telegram-канал «Конспекты Заяева».
Также исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов заявил о том, что футбольные клубы Республики Крым и Севастополя будут приняты в Футбольную национальную лигу после прохождения ими условий лицензирования.
Напомним, ранее в УЕФА отреагировали на создание рабочей группы по проверке готовности крымских клубов для вступления в ФНЛ. Чиновники напомнили о принятых решениях, согласно которым с 1 января 2015 года регион признан «особой зоной» до дальнейших уведомлений со стороны европейской организации.
- 24 августа 2022
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