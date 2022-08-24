Принято решение о создании Лиги Содружества

Сегодня, 24 августа, на форуме «Содружество», который проходит в Евпатории, было объявлено о создании Лиги Содружества. В это объединение войдут команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Республики Крым и города Севастополь, сообщает Telegram-канал «Конспекты Заяева».



Также исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов заявил о том, что футбольные клубы Республики Крым и Севастополя будут приняты в Футбольную национальную лигу после прохождения ими условий лицензирования.

Напомним, ранее в УЕФА отреагировали на создание рабочей группы по проверке готовности крымских клубов для вступления в ФНЛ. Чиновники напомнили о принятых решениях, согласно которым с 1 января 2015 года регион признан «особой зоной» до дальнейших уведомлений со стороны европейской организации.