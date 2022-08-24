ЭСК: Андрей Мостовой сам упал в штрафной на 52-й минуте матча с «Торпедо»

Арбитр матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Торпедо» Алексей Сухой правильно не назначил пенальти в ворота москвичей на 52-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Игрок «Зенита» Андрей Мостовой и защитник «Торпедо» Алексей Померко использовали руки в единоборстве за выбор позиции. Падение на газон Мостового было инициировано им самим, так как со стороны его соперника не было динамики и интенсивности в использовании им рук.
Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0. «Зенит» набрал 14 очков и по итогам шести матчей занимает первую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком остаётся на 16-й позиции.
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