ЭСК: Карасёв ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Ахматом»
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Арбитр матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ахматом» Сергей Карасёв ошибочно не назначил пенальти в ворота москвичей на 90+1-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Малозаметный контакт мяча с рукой защитника ЦСКА Игоря Дивеева в собственной штрафной площади, пытающегося заблокировать полёт мяча, являлся наказуемым, так как его дальняя от соперника рука была отставлена от тела и делала его размеры больше.
В первом тайме ЦСКА забил три мяча за шесть минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль.
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