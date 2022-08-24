Источник: «Лейпциг» включился в борьбу за защитника «Челси» Трево Чалобу

Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» заинтересован в переходе защитника лондонского «Челси» Трево Чалобы, сообщает Evening Standart.

«Лейпциг», испытывающий проблемы в обороне после травмы Лукаса Клостермана, нуждается в приобретении ещё одного игрока, который бы чувствовал себя комфортно в схеме с тремя защитниками.

По информации источника, «красные быки» намерены арендовать Чалобу. Ранее этим летом «Лейпциг» приобрёл у «Челси» форварда сборной Германии Тимо Вернера.

Также в подписании 23-летнего Чалобы заинтересованы итальянские клубы «Интер» и «Рома». В случае, если «Челси» удастся подписать защитника «Лестера» Уэсли Фофана или другого игрока на эту позицию до закрытия трансферного окна, с большой долей вероятности Чалоба будет отдан в аренду.

Всего за синих Трево провёл 30 игр, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.