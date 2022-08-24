Карцев прокомментировал информацию о срыве сделки между «Маккаби» и «Динамо»

Полузащитник «Маккаби» Эден Карцев рассказал, почему не состоялся его переход в московское «Динамо». Вчера стало известно, что израильская сторона аннулировала трансфер и вызвала игрока в своё распоряжение.

«Динамо» предпринимало попытки по переводу денег за мой переход, но средства застряли где-то в Европе. Руководство «Маккаби» назвало крайний срок, но россияне не уложились, поэтому им сказали, что я не буду переходить. И теперь я жду рейса, чтобы вернуться в Израиль», — цитирует Карцева Sport5.

Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмону». В 2021-м столичный «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании за € 520 тыс. (данные Transfermarkt).