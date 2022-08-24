Игонин предположил, что Данни могут пригласить на работу в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о том, что бывший полузащитник сине-бело-голубых Мигел Данни может занять руководящую должность в петербургском клубе.
«Данни говорил, что хочет поработать в «Зените», переговоры начнут после его приезда? Всё возможно. Ведь это будет не просто игра. Будет много интересных вещей — новые знакомства, ностальгия, продолжение работы. Ведь я знаю, что у РФС есть много интересных идей, связанных с ветеранским футболом, которые, уверен, реализуют в ближайшие время. После игры это может выйти на новый уровень», — цитирует Игонина Legalbet.
Данни выступал за сине-бело-голубых с 2008 по 2017 год. Всего за питерцев португалец провёл 256 матчей во всех турнирах, в которых забил 68 мячей и отдал 73 результативные передачи.
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