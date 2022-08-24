Червиченко: не знаю, зачем «Спартаку» Ганаго, если он в декабре может помахать ручкой

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго в московский клуб.
«Не знаю, зачем «Спартаку» нападающий, тем более из Франции. Это точно не те люди, на кого можно положиться и кто не убежит через полгода. Сейчас они его подпишут, заплатят деньги, а в декабре он всем помашет ручкой. Не думаю, что в «Спартаке» сейчас всё так запущено, чтобы делать такие вещи. Может, они разработали какую-то схему, исключающую такой вариант, но я бы из европейских стран никого не покупал.
Вы покупаете потенциально ненадёжного человека. Может, он сам парень хороший, но на него будут давить из посольства. То есть это просто выброшенные деньги и нереализованные надежды. У них там непонятно: то ли остаётся Николсон, то ли убегает, — весь на перепутье. У «Спартака» в нападении всё и так неплохо.
Ганаго — камерунец? Легче не стало. Сбежавший Эджуке, можно подумать, из Австралии или Антарктиды», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 24 августа 2022
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