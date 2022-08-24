Георгий Зотов прокомментировал возвращение в «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов, который сегодня вернулся в самарский клуб, прокомментировал свой трансфер. Ранее Георгий выступал за «Рубин».
«Эмоции только положительные. Как только прилетел в Самару, сразу почувствовал ностальгию и мне стало радостно. Просто кайф. В течение нескольких дней общались с Корниленко, после чего я и вернулся. Очень симпатичный футбол показывают «Крылья», одна из самых играющих команд в лиге.
Рад оказаться здесь, надеюсь, что помогу и мы ещё выше поднимемся в турнирной таблице. С главным тренером пообщался уже. Немного поговорили, предстоит детальный разговор. Я знаю его требования, мы уже пересекались в «Кубани». Очень молодой коллектив, ребята дружные», — сказал Зотов в эфире клубного YouTube-канала.
С февраля 2017-го по август 2020-го Зотов был игроком «Крыльев Советов». За самарскую команду Георгий в 80 матчах забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
- 24 августа 2022
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