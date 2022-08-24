Опубликовано письмо Тухеля в дисциплинарный комитет после столкновения с Конте

Опубликовано письмо главного тренера лондонского «Челси» Томаса Тухеля, направленное им в дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии после столкновения с Антонио Конте, возглавляющим «Тоттенхэм», по окончании матча «аристократов» и «шпор» во 2-м туре нового сезона АПЛ (2:2).

«В конце матча я подошёл к мистеру Конте, чтобы пожать ему руку согласно спортивной традиции. Мистер Конте взял мою руку, но не посмотрел на меня, что я воспринял как жест неуважения в мою сторону. Поэтому я продолжил держать его за руку и сказал, чтобы он смотрел мне в глаза, когда пожимает мне руку.

Мистер Конте ответил по-итальянски и отреагировал в мою сторону очень агрессивно. Я не ответил на его агрессию и не сказал ему ничего оскорбительного. Я признаю, что мог и должен был отреагировать на поступок мистера Конте в отношении меня в более подходящей манере (например, потом поговорить с ним наедине). Я приношу извинения Футбольной ассоциации и дисциплинарной комиссии за то, что им пришлось предъявить мне обвинение и рассматривать его», — приводит текст письма Тухеля Sport Bible.