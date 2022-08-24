Экс-президент «Торпедо» Тукманов оценил информацию о приобретении клуба китайским банком

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на информацию о приобретении московского клуба китайским банком. Ранее сообщалось, что один из китайских банков рассматривает возможность приобретения автозаводцев.

«Мне сложно сказать, произойдёт это или нет. Конечно, если придёт какой‑то дополнительный капитал, это будет хорошо. Но просто так китайцы деньги отдавать не будут, и, стало быть, они захотят участвовать в управлении клубом. Насколько это правильно? Сложно сказать. Вообще, на мой личный взгляд, после того, как команда ушла с завода ЗИЛ, она стала беспризорной.

Потому что для людей, являющихся сегодня акционерами клуба, это побочный бизнес. Ну сейчас, в этой ситуации, может быть, китайцы станут для команды какой‑то панацеей. То, что в «Торпедо» о заинтересованном китайском банке могут не знать, я допускаю», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

«Торпедо» с одним очком остаётся на 16-й позиции в Российской Премьер-Лиге.