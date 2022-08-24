Каряка рассказал, что находится в поиске работы после ухода из «Торпедо»
Поделиться
Бывший тренер московского «Торпедо» Андрей Каряка рассказал о дальнейшем развитии своей карьеры. Вчера стало известно, что Каряка и Валерий Шереметов покинули московский клуб.
«Планы на будущее есть, но пока конкретики назвать не могу, нахожусь в процессе поиска новой работы. Когда? Иногда так быстро всё меняется, что загадывать сложно. Может, завтра будет что‑то интересное, а может, через месяц‑два», — цитирует Каряку «Матч ТВ».
Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Торпедо» набрало одно очко за шесть матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны санкт-петербургский «Зенит» (14). Второе и третье места делят «Спартак» и ЦСКА – у команд по 13 очков.
Комментарии
- 24 августа 2022
-
22:59
-
22:57
-
22:47
-
22:38
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:51
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:08
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:29
-
20:26
-
19:59
-
19:42
-
19:39
-
19:37
-
19:25
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:44
-
18:35
-
18:24
-
18:04
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:40
-
17:36
-
17:24
Партнерский контент