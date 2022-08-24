Каряка рассказал, что находится в поиске работы после ухода из «Торпедо»

Бывший тренер московского «Торпедо» Андрей Каряка рассказал о дальнейшем развитии своей карьеры. Вчера стало известно, что Каряка и Валерий Шереметов покинули московский клуб.

«Планы на будущее есть, но пока конкретики назвать не могу, нахожусь в процессе поиска новой работы. Когда? Иногда так быстро всё меняется, что загадывать сложно. Может, завтра будет что‑то интересное, а может, через месяц‑два», — цитирует Каряку «Матч ТВ».

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Торпедо» набрало одно очко за шесть матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны санкт-петербургский «Зенит» (14). Второе и третье места делят «Спартак» и ЦСКА – у команд по 13 очков.