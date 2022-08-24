Кавазашвили высказался о возможном уходе Николсона из «Спартака»
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию об уходе нападающего красно-белых Шамара Николсона из команды.
«Я более чем уверен, что форвард нужен всем российским командам. Дефицит в отношении форвардов у нас давным-давно. Например, в «Зените» после ухода Дзюбы нет чистого форварда.
Команда, у которой нет центрального форварда, переходит на другой стиль игры. Естественно, «Спартаку» понадобится форвард, так как оставаться с Соболевым – не вариант. Если он получит травму или у него будет спад — что тогда делать? Плохо, что мы теряем игроков, когда команда на правильном пути и играет в атакующий футбол», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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