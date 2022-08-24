Икарди близок к переходу в «Галатасарай» на правах аренды

29-летний аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди близок к переходу в стамбульский «Галатасарай» на правах аренды, сообщает L'Equipe со ссылкой на турецкие источники.
До конца трансферного рынка осталось чуть более недели, и «ПСЖ» ускоряет переговоры с клубами, заинтересованными в приобретении 29-летнего аргентинца, в числе которых «Галатасарай», желающий арендовать нападающего. Детали соглашения, в том числе наличие обязательства по выкупу, ещё обсуждаются. Сам Икарди не против перехода в клуб из чемпионата Турции.
Мауро выступает за «ПСЖ» с сезона-2019/2020, который он провёл в этой команде в аренде. Летом 2020 года был оформлен полноценный переход игрока из миланского «Интера». Всего за «ПСЖ» Икарди провёл 92 матча, забил 38 мячей и отдал 10 голевых передач.
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