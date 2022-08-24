Представитель Дзюбы: видео со стадионом «Бешикташа»? Абсолютная случайность

Леонид Гольдман, представитель российского нападающего Артёма Дзюбы, ответил на вопрос, велись ли переговоры игрока о переходе в другой турецкий клуб, «Бешикташ».

«Видео, где Дзюба снимает стадион «Бешикташа»? Абсолютная случайность. Прилетели в Стамбул — зашли поужинать в ресторан, а из него открывается восхитительный вид на Босфор. Артём решил заснять панораму города — случайно вышло, что арена «орлов» тоже попала в кадр. В тот день переговоры с «Бешикташем» мы не вели. Скажу так: практически все столичные турецкие клубы проявляли интерес к Дзюбе — вопрос в степени конкретики», — сказал Гольдман в интервью Sport24.

Команда Дзюбы «Адана Демирспор» набрала шесть очков после трёх туров чемпионата Турции. В следующем туре ей предстоит встреча с клубом «Умраниеспор» (одно очко). В прошлом сезоне «Адана Демирспор» финишировал 10-м.

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Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях: