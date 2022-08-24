Представитель Дзюбы: «Фенербахче» выходил на Артёма ещё зимой

Леонид Гольдман, представитель российского нападающего Артёма Дзюбы, рассказал о переговорах со стамбульским «Фенербахче».

«О возможном продолжении карьеры Дзюбы в Турции заговорили почти сразу после его ухода из «Зенита»? Тогда речь шла о «Фенербахче». Еще зимой «Фенер» вышел на нас, был конкретный оффер. Но тогда Артём решил отложить вопрос о будущем в «Зените» и сосредоточиться на том, чтобы помочь команде оформить новое чемпионство. Турецкому клубу предложили вернуться к этому вопросу летом.

Они согласились. Когда Дзюба ближе к концу сезона всё же решил, что хочет попробовать силы за границей, «Фенер» дал понять: они всё ещё заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах. Еще зимой они вышли на нас на флажке заявочного окна на еврокубковую весну. А в начале лета они совсем не торопились — большинство трансферов турки заключают ближе к середине-концу августа.



Постоянно брали паузу. Сначала чтобы определиться с тренером: оставить местного специалиста или позвать иностранца. Пригласили Жорже Жезуша — и снова пауза: теперь ему нужно было изучить состав и понять, кто не подходит. Тогда мы поняли: нужно параллельно искать другие варианты. Тем более что Жезуш известен как сторонник привлечения португалоговорящих игроков. Я начал искать альтернативы, плюс нам поступило несколько предложений — одно из них было от «Аданы», — рассказал Гольдман в интервью Sport24.

В мачте 3-го тура чемпионата Турции в этот понедельник, 22 августа, клуб Дзюбы «Адана Демирспор» встретился с «Фенербахче». Встреча окончилась со счётом 4:2 в пользу клуба из Стамбула, один из голов был забит российским нападающим. Теперь «Фенер» с семью очками находится на первом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В прошлом сезоне клуб финишировал вторым.