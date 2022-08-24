Представитель Дзюбы: Артём был на первом месте в шорт-листе «Адана Демирспор»

Леонид Гольдман, представитель российского нападающего Артёма Дзюбы, рассказал, почему футболист выбрал клуб «Адана Демирспор» среди других предложений из Турции.

«И руководство клуба, и тренер чётко дали понять, что заинтересованы в Артёме и готовы закрыть сделку, в отличие от стамбульских клубов, где конкретики всё не было. В шорт-листе «Аданы» Дзюба действительно шёл на первом месте. Это подкупило. К тому же клуб ставит серьёзные задачи — для Артёма было важно, чтобы у клуба была чёткая цель. Да, можно было ждать «Фенер» и другие клубы, которые не сказали «нет» на наши условия, но тут, с другой стороны, важно не пересидеть, нужен правильный момент для принятия этого решения. От первоначального интереса до заключения сделки прошло две-три недели», — рассказал Гольдман в интервью Sport24.

В турецкой Суперлиге есть пять клубов, представляющих Стамбул, — «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир» и «Касымпаша». Действующим чемпионом страны является «Трабзонспор» (Трабзон). Этим летом в турецкий чемпионат перебрался ещё один бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», полузащитник Магомед Оздоев, — теперь он играет за «Фатих Карагюмрюк».