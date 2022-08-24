Представитель Дзюбы: если бы не получилось уехать за границу, Артём мог выбрать «Рубин»

Леонид Гольдман, представитель российского нападающего Артёма Дзюбы, рассказал, были ли у игрока варианты с российскими клубами.
«Артём чётко поставил цель уехать, поэтому не вёл переговоры с клубами из России, хотя было три-четыре реальных достойных предложения из клубов РПЛ.
Скажу так: российские команды рассматривались только в случае плана Б — если бы ничего капитально не получилось за границей.
Я так понял, если бы в этом случае «Рубин» всё ещё проявил бы интерес, Артём в России пошёл бы именно туда, помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается», — сказал Гольдман в интервью Sport 24.
В Российской Премьер-Лиге Дзюба выступал за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», тульский «Арсенал», «Ростов» и томскую «Томь».
Напомним, в прошлом сезоне казанский «Рубин», который тренирует 51-летний специалист Леонид Слуцкий, занял в РПЛ 15-е место и вылетел в Первую лигу, где сейчас команда с 11 очками находится на шестом месте.
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