Представитель Дзюбы: если бы не получилось уехать за границу, Артём мог выбрать «Рубин»

Леонид Гольдман, представитель российского нападающего Артёма Дзюбы, рассказал, были ли у игрока варианты с российскими клубами.

«Артём чётко поставил цель уехать, поэтому не вёл переговоры с клубами из России, хотя было три-четыре реальных достойных предложения из клубов РПЛ.



Скажу так: российские команды рассматривались только в случае плана Б — если бы ничего капитально не получилось за границей.



Я так понял, если бы в этом случае «Рубин» всё ещё проявил бы интерес, Артём в России пошёл бы именно туда, помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается», — сказал Гольдман в интервью Sport 24.

В Российской Премьер-Лиге Дзюба выступал за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», тульский «Арсенал», «Ростов» и томскую «Томь».

Напомним, в прошлом сезоне казанский «Рубин», который тренирует 51-летний специалист Леонид Слуцкий, занял в РПЛ 15-е место и вылетел в Первую лигу, где сейчас команда с 11 очками находится на шестом месте.