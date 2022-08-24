Эрик Бейи перешёл в «Марсель»
Поделиться
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи стал игроком «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Игрок перешёл в «Марсель» на правах аренды до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что речь идёт об обязательном выкупе за € 6 млн при условии, если Бейи проведёт определённое количество матчей и «Марсель» квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. 28-летний Бейи в «Марселе» станет одноклубником бывшего защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.
В минувшем сезоне Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока «красных дьяволов» в € 6 млн.
Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём
Новость по темеДжибриль Сиссе призвал Роналду перейти в «Марсель»
Комментарии
- 25 августа 2022
-
00:35
-
00:28
-
00:18
- 24 августа 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:36
-
23:33
-
23:22
-
22:59
-
22:57
-
22:47
-
22:38
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:51
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:08
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:29
-
20:26
-
19:59
-
19:42
-
19:39
-
19:37
-
19:25
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:44
Партнерский контент