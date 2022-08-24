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Эрик Бейи перешёл в «Марсель»

Эрик Бейи перешёл в «Марсель»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи стал игроком «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Игрок перешёл в «Марсель» на правах аренды до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что речь идёт об обязательном выкупе за € 6 млн при условии, если Бейи проведёт определённое количество матчей и «Марсель» квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. 28-летний Бейи в «Марселе» станет одноклубником бывшего защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.

В минувшем сезоне Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока «красных дьяволов» в € 6 млн.

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