Представитель Дзюбы рассказал, как Артём мог перейти в «Тоттенхэм»

Леонид Гольдман, представитель российского нападающего Артёма Дзюбы, рассказал об интересе к игроку со стороны английского «Тоттенхэма».

«Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже, звонок от коллег из агентства Мендеша из Португалии: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить на замену Дзюбу». Набираю Артёму: он даже не поверил сначала. Повторяю: «Всё предельно серьёзно, иди, разговаривай с «Зенитом». Клуб сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного задокументированного оффера не было. Но история о реальном интересе «Тоттенхэма» на миллиард процентов достоверная», — рассказал Гольдман в интервью Sport24.

Напомним, Дзюба перешёл в «Зенит» в 2015 году. За время, проведённое в клубе, Артём принял участие в 249 матчах, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.