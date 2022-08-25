Представитель Дзюбы: Артём сразу сказал, что в чемпионат Сербии не поедет

Леонид Гольдман, представитель российского нападающего Артёма Дзюбы, рассказал об интересе со стороны сербской «Црвены Звезды».

«Были определённые люди, которые хотели пролоббировать вариант с «Црвеной Звездой». Но Артём сразу сказал, что в Сербию не поедет. Ему хотелось играть в более конкурентной лиге. В какой-то момент трансферного окна был уже более предметный разговор с сербами, но в итоге ничего не изменилось. А вообще, стратегия была простая — занять выжидательную позицию, собрать все офферы, взвесить все плюсы и минусы, приняв в итоге правильное решение», — заявил Гольдман в интервью Sport24.

«Црвена Звезда» является действующим чемпионом Сербии. В раунде плей-офф Лиги чемпионов команда по сумме двух матчей уступила израильскому «Маккаби» из Хайфы и теперь сыграет в групповом этапе Лиги Европы.