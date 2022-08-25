Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Последними в групповой этап турнира пробились загребское «Динамо», «Копенгаген» и «Рейнджерс». Они попали в четвёртую корзину.



Полностью список участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выглядит следующим образом:



Первая корзина — «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».



Вторая корзина — «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм».



Третья корзина — «Боруссия» (Дортмунд), «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».



Четвёртая корзина — «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Маккаби» (Хайфа).