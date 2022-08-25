Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Поделиться
Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Последними в групповой этап турнира пробились загребское «Динамо», «Копенгаген» и «Рейнджерс». Они попали в четвёртую корзину.
Полностью список участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА выглядит следующим образом:
Первая корзина — «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».
Вторая корзина — «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм».
Третья корзина — «Боруссия» (Дортмунд), «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».
Четвёртая корзина — «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Маккаби» (Хайфа).
Комментарии
- 25 августа 2022
-
01:47
-
01:29
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:28
-
00:18
- 24 августа 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:36
-
23:33
-
23:22
-
22:59
-
22:57
-
22:47
-
22:38
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:51
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:08
-
20:52
-
20:41
-
20:39
-
20:29
-
20:26
-
19:59
-
19:42
Партнерский контент