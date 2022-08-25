Турецкие клубы не попали в Лигу чемпионов впервые за 27 лет. Финал состоится в Стамбуле

В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 не будет представлен ни один турецкий клуб.
Вице-чемпион Турции «Фенербахче» вылетел во втором квалификационном раунде от киевского «Динамо». Украинцы после ничьей 0:0 в Польше одержали победу в Стамбуле со счётом 1:2. Решающий гол в дополнительное время забил защитник киевской команды Александр Караваев.
А чемпиону страны «Трабзонспору» для попадания в групповой этап нужно было преодолеть раунд плей-офф квалификации. Соперником был «Копенгаген». Турки уступили в столице Дании (1:2), а на своём поле в ответной встрече команды мячей не забивали (0:0).
Предыдущий раз турецкие клубы не участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-1995/96. В августе 1995 года чемпион Турции «Бешикташ» не прошёл квалификацию Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей норвежскому «Русенборгу». Тогда стамбульцы проиграли первый матч на выезде, в Тронхейме, со счётом 0:3, а дома победили 3:1.
Интересно, что финал Лиги чемпионов-2022/23 примет столица Турции Стамбул. Решающий матч намечен на 10 июня. Он должен состояться на поле «Олимпийского стадиона Ататюрка».
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