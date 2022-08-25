Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья допустил серьезный ляп в игре с «Манчестер Сити»

Первый гол в благотворительном матче на «Камп Ноу» с участием «Барселоны» и «Манчестер Сити», который состоялся вечером 24 августа, был забит после ошибки голкипера хозяев Иньяки Пеньи.
23-летний вратарь, вернувшийся в «Барселону» летом после полугодичной аренды в «Галатасарае», крайне неудачно сыграл на выходе после подачи Серхио Гомеса. Пенья в центре вратарской решил ловить мяч, прижимая его к груди, но в итоге фактически выложил его на ногу аргентинскому нападающему «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу, после чего тот забивал в пустые ворота.
Фото: FC Barcelona Fans Nation в «Твиттере»
Это был первый гол в матче, который в итоге завершился со счётом 3:3. Кроме Альвареса в составе «Манчестер Сити» забивали Коул Палмер и Рияд Марез (с пенальти). В составе «Барселоны» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Мемфис Депай.
Товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити» прошёл под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом — дегенеративным заболеванием, от которого на данный момент нет лечения. Болельщики могли приобрести шарф, 100% выручки с продажи которого пойдёт в фонд Лусона, направленный на улучшение качества жизни пациентов с БАС.
- 25 августа 2022
-
03:33
-
03:02
-
02:44
-
02:33
-
02:13
-
01:47
-
01:29
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:28
-
00:18
- 24 августа 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:36
-
23:33
-
23:22
-
22:59
-
22:57
-
22:47
-
22:38
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:51
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:08
-
20:52
-
20:41