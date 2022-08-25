Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья допустил серьезный ляп в игре с «Манчестер Сити»

Первый гол в благотворительном матче на «Камп Ноу» с участием «Барселоны» и «Манчестер Сити», который состоялся вечером 24 августа, был забит после ошибки голкипера хозяев Иньяки Пеньи.



23-летний вратарь, вернувшийся в «Барселону» летом после полугодичной аренды в «Галатасарае», крайне неудачно сыграл на выходе после подачи Серхио Гомеса. Пенья в центре вратарской решил ловить мяч, прижимая его к груди, но в итоге фактически выложил его на ногу аргентинскому нападающему «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу, после чего тот забивал в пустые ворота.

Фото: FC Barcelona Fans Nation в «Твиттере»

Это был первый гол в матче, который в итоге завершился со счётом 3:3. Кроме Альвареса в составе «Манчестер Сити» забивали Коул Палмер и Рияд Марез (с пенальти). В составе «Барселоны» отличились Пьер-Эмерик Обамеянг, Френки де Йонг и Мемфис Депай.

Товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити» прошёл под девизом солидарности с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом — дегенеративным заболеванием, от которого на данный момент нет лечения. Болельщики могли приобрести шарф, 100% выручки с продажи которого пойдёт в фонд Лусона, направленный на улучшение качества жизни пациентов с БАС.