Арендованный у «Зенита» Юри Алберто отдал голевую передачу в матче Кубка Бразилии

Нападающий «Коринтианса» Юрий Алберто, арендованный у «Зенита», отметился результативным действием во втором матче Кубка Бразилии подряд.
В первой полуфинальной игре с «Флуминенсе», которую «Коринтианс» проводит на выезде, Алберто на 23-й минуте отметился голевой передачей на Ренато Аугусто. Опытный полузащитник сравнял счёт в матче, после того как атакующий хавбек хозяев Гансо забил уже на 4-й минуте. Однако «Флуминенсе» вновь вышел вперёд в дебюте второго тайма – на 46-й минуте отличился Ариас.
21-летний Юри Алберто в предыдущем раунде Кубка Бразилии с «Атлетико Гояненсе» оформил хет-трик, который позволил «Коринтиансу» выйти в полуфинал турнира. Также после возвращения в Бразилию футболист забил победный мяч в игре чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул с «Жувентуде».
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