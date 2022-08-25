УЕФА на жеребьёвке ЛЧ наградит игрока сезона. Претенденты – Бензема, Куртуа и Де Брёйне

25 августа в Стамбуле состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, на которой 32 европейских клуба узнают своих соперников в основном раунде турнира. В ходе церемонии УЕФА также вручит награду лучшему футболисту сезона-2021/22, информирует официальный сайт организации.

В финальную тройку претендентов попали нападающий «Реала» Карим Бензема, вратарь мадридской команды Тибо Куртуа и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.



Официальный сайт УЕФА напомнил, что Бензема был признан техническими наблюдателями организации лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона. Карим в пятый раз выиграл с «Реалом» главный клубный евротрофей, став с 15 голами лучшим бомбардиром розыгрыша. Куртуа был удостоен награды Игрок финала Лиги чемпионов, сделав несколько превосходных сейвов в решающем матче с «Ливерпулем». А Де Брюйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ, где вновь стал чемпионом с «Сити».



Отметим, что изначальный список из 15 кандидатов составила группа технических экспертов УЕФА, а шортлист из трёх претендентов был определён голосованием жюри, куда вошли тренеры клубов-участников Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций прошлого сезона, а также спортивные журналисты, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).