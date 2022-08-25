Ловчев: Вяльбе в «Спартаке»? В футбол лезть – не палками перебирать

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России и главного тренера сборной в этом виде спорта Елены Вяльбе о готовности войти в совет директоров московского «Спартака».



«Сейчас биатлонисты, ещё кто то, захотят в «Спартак», деньги то большие. Мы тогда пойдём все по разным федерациям. Я лыжи хочу возглавить. Я совершенно не против Вяльбе, это будет не худший вариант, если она станет президентом клуба. Человек, разбирающийся в спорте. Но именно в футбол лезть – это не палками перебирать», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».



Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что на все слухи в клубе реагируют спокойно, в прессе называется много фамилий. Он отметил, что неравнодушных к «Спартаку» людей много.