Эменике высказался о перспективах Дзюбы в чемпионате Турции

Экс-нападающий столичного «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что новичок турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба сумеет заиграть в Суперлиге и в перспективе может получить предложение от топ-команд этого государства.

«Дзюба – хороший парень и отличный футболист, который прекрасно обращается с мячом.

Турецкая лига отлично ему подходит, в ней предпочитают силовой футбол. Игроки такого плана, как Дзюба, очень важны для команд турецкой Суперлиги. Клубы не обращают внимания на возраст, будь то «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». Если он хорошо себя проявит, его вполне могут пригласить в один из ведущих клубов Турции.

Голы там будут даваться тяжело, потому что защитники будут плотно опекать, но я в него верю», — сказал Эменике в эфире программы «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

Напомним, 18 августа 2022 года Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». 34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб с «Фенербахче».