Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эменике высказался о перспективах Дзюбы в чемпионате Турции

Эменике высказался о перспективах Дзюбы в чемпионате Турции
Комментарии

Экс-нападающий столичного «Спартака» Эммануэль Эменике заявил, что новичок турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба сумеет заиграть в Суперлиге и в перспективе может получить предложение от топ-команд этого государства.

«Дзюба – хороший парень и отличный футболист, который прекрасно обращается с мячом.

Турецкая лига отлично ему подходит, в ней предпочитают силовой футбол. Игроки такого плана, как Дзюба, очень важны для команд турецкой Суперлиги. Клубы не обращают внимания на возраст, будь то «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ». Если он хорошо себя проявит, его вполне могут пригласить в один из ведущих клубов Турции.

Голы там будут даваться тяжело, потому что защитники будут плотно опекать, но я в него верю», — сказал Эменике в эфире программы «Тотальный футбол» на «Матч ТВ».

Напомним, 18 августа 2022 года Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». 34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб с «Фенербахче».

Новость по теме
Представитель Дзюбы рассказал, почему игроку так долго выбирали новую команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022