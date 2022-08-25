Экс-игрок «Спартака» Тимофеев назвал трёх важнейших игроков команды в чемпионском сезоне

Бывший хавбек «Спартака» Артём Тимофеев, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», заявил, что Квинси Промес, Луис Адриано и Фернандо определяли атмосферу в раздевалке красно-белых в чемпионском сезоне.
«Квинси какой то добродушный внутри коллектива, за команду горой вообще. Чувствуешь уверенно себя с ним и знаешь, что он поможет, всегда добежит и доиграет. В нём есть изюминка, что он может решить исход матча.
Луис Адриано, кстати, тоже быстро вжился, хоть он и знал чуть-чуть русский язык, потому что играл в »Шахтёре». Как и Фернандо. Эти три человека играли определяющую роль в «Спартаке». Фернандо вообще семейный человек, всегда с женой и детьми. Никогда никуда просто так не выходил», — сказал Тимофеев в эфире программы «Третий тайм» на канале «Матч Премьер».
«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.
Тимофеев перешёл в «Ахмат» из «Спартака» на постоянной основе летом 2021 года.
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