Дьяков: Дзюба может стать лидером «Демирспора», он конкурирует с Балотелли, а не с Бензема

Российский защитник Виталий Дьяков, ранее выступавший в составе турецкого «Сивасспора», высказался о переезде Артёма Дзюбы в чемпионат Турции. Напомним, 34-летний экс-форвард «Зенита» перешёл в «Адана Демирспор», за который выступает другой известный нападающий – Марио Балотелли.
«Конечно, у Дзюбы есть все шансы стать лидером в «Адана Демирспор», он хороший футболист. Если будет забивать, то почему нет, будет лидером. Думаю, что ему ничьи советы не нужны. Артем знает Ракицкого в этой команде, поэтому адаптация должна пройти быстро, проблем с этим не должно возникнуть.
Да, на его позиции играет Балотелли, но Артём же конкурирует не с Левандовским и не с Бензема. Марио вчера не играл, может, не просто так Дзюбу взяли, может быть, с Балотелли прощаться будут», — приводит слова Дьякова Metaratings.
- 25 августа 2022
-
09:33
-
09:29
-
09:20
-
09:17
-
08:43
-
07:28
-
06:50
-
06:14
-
04:55
-
04:46
-
04:34
-
04:19
-
04:07
-
03:50
-
03:33
-
03:02
-
02:44
-
02:33
-
02:13
-
01:47
-
01:29
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:28
-
00:18
- 24 августа 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:36
-
23:33
-
23:22