Дьяков: Дзюба может стать лидером «Демирспора», он конкурирует с Балотелли, а не с Бензема

Российский защитник Виталий Дьяков, ранее выступавший в составе турецкого «Сивасспора», высказался о переезде Артёма Дзюбы в чемпионат Турции. Напомним, 34-летний экс-форвард «Зенита» перешёл в «Адана Демирспор», за который выступает другой известный нападающий – Марио Балотелли.

«Конечно, у Дзюбы есть все шансы стать лидером в «Адана Демирспор», он хороший футболист. Если будет забивать, то почему нет, будет лидером. Думаю, что ему ничьи советы не нужны. Артем знает Ракицкого в этой команде, поэтому адаптация должна пройти быстро, проблем с этим не должно возникнуть.

Да, на его позиции играет Балотелли, но Артём же конкурирует не с Левандовским и не с Бензема. Марио вчера не играл, может, не просто так Дзюбу взяли, может быть, с Балотелли прощаться будут», — приводит слова Дьякова Metaratings.