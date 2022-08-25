В «Лансе» подтвердили, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком»

Спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи отреагировал слухи об интересе «Спартака» к нападающему французского клуба Игнатиусу Ганаго.

«Я знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официальное предложение. На данный момент мы никак не контактируем со «Спартаком», — цитирует Гизольфи Sport24.

Игнатиус выступает за «Ланс» с 2019 года. В нынешнем сезоне камерунский футболист принял участие в трёх матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2019 года Ганаго вызывается в сборную Камеруна.

Переход в «Спартак» не является приоритетным вариантом для Ганаго. Футболист намерен проявить себя в «Лансе» и добиться с клубом больших успехов.

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