Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023: время начала, где смотреть

Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Начало мероприятия — в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки. В прямом эфире её можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Состав корзин для жеребьёвки:

Первая корзина — «Реал», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс», «Айнтрахт».

Вторая корзина — «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм Хотспур».

Третья корзина — «Боруссия» (Дортмунд), «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Четвёртая корзина — «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Маккаби» (Хайфа), «Копенгаген», «Динамо» (Загреб), «Рейнджерс».