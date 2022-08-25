Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023: время начала, где смотреть

Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Начало мероприятия — в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки. В прямом эфире её можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА.
Состав корзин для жеребьёвки:
Первая корзина — «Реал», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс», «Айнтрахт».
Вторая корзина — «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм Хотспур».
Третья корзина — «Боруссия» (Дортмунд), «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».
Четвёртая корзина — «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Маккаби» (Хайфа), «Копенгаген», «Динамо» (Загреб), «Рейнджерс».
- 25 августа 2022
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